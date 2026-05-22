Circa 2 chili di droga sono stati sequestrati la scorsa notte a Cagliari, al termine di un blitz dei carabinieri della Sezione Radiomobile all’interno di un condominio a Sant'Elia, a palazzo Bodano.

I militari, impegnati nei controlli antidroga, sono stati attirati da un forte odore di marijuana e hanno deciso di vederci chiaro, andando a perquisire le aree comuni di un condominio. All’interno del vano ascensore, hanno trovato 1,680 chili di hashish, 240 grammi di marijuana e 100 grammi circa di cocaina, già suddivisi in 500 dosi pronte per la vendita.

Tutta la droga è stata sequestrata, ma di chi era? Questo cercheranno di chiarire le indagini, volte a stabilire la provenienza delle sostanze e a identificare i soggetti responsabili della custodia e della gestione dell'illecito traffico.

(Unioneonline)

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