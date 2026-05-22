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22 maggio 2026 alle 15:16
La fortuna bacia Cagliari: vinti 50mila euro al 10eLottoIl numero fortunato nel punto vendita in via San Simone
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Grande festa in Sardegna grazie al 10eLotto.
Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 21 maggio a Cagliari è stata realizzata una vincita da 50mila euro grazie ad un 9 “Oro”.
Il numero fortunato nel punto vendita in via San Simone.
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,59 miliardi da inizio anno.
(Unioneonline)
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