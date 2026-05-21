Sette cessioni di droga in 45 minuti. È il “ritmo”, molto sostenuto, dello spaccio nella zona rossa di Cagliari, dove ieri sono stati arrestati 4 pusher durante i controlli straordinari della Polizia.

L’operazione è stata effettuata dagli uomini della Squadra Mobile, assieme agli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Volanti e degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine.

I Falchi della Mobile, appostati nei pressi di piazza Matteotti e piazza del Carmine, hanno osservato da lontano e con discrezione i movimenti e sono riusciti a documentare, anche filmandole, sette cessioni di droga in tre quarti d’ora.

Sono finiti in manette tre algerini e un marocchino, parte di un’unica organizzazione. Perfettamente coordinati, si occupavano non solo delle singole cessioni di droga ma anche della ricerca dei potenziali acquirenti.

Regolari sul territorio nazionale, hanno alle spalle numerosi precedenti, anche gravi: reati contro il patrimonio, scippi, rapine, consumati soprattutto nel quartiere della Marina. Uno era già stato arrestato a settembre in via Sassari per spaccio di droga.

Nelle successive perquisizioni gli agenti hanno sequestrato la droga, già suddivisa in dosi, e un coltello.

(Unioneonline)

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