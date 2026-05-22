Visita nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, in via Nuoro, del nuovo Comandante della Legione Carabinieri "Sardegna", il Generale di Brigata Francesco Rizzo. Un’occasione di confronto diretto tra il vertice regionale e le donne e gli uomini che quotidianamente operano a tutela della legalità e della sicurezza in una provincia vasta e complessa.

L’alto ufficiale è stato accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, il Generale di Brigata Luigi Grasso. Ad attenderlo nel cortile della caserma era schierata una nutrita rappresentanza composta dai militari dei Reparti della sede e delle otto Compagnie della provincia.

Il Generale Rizzo ha espresso il proprio vivo compiacimento per la costante vicinanza ai cittadini, l’impegno, la dedizione e gli importanti risultati operativi conseguiti dal Comando Provinciale di Cagliari nel corso dell'anno. Durante il suo discorso, ha voluto rimarcare come rappresenti la base imprescindibile dell’azione quotidiana dei Carabinieri, indicandola come il pilastro su cui fondare la fiducia della comunità.

Tracciate quindi le linee guida per il futuro, l'incontro si è focalizzato sulla struttura del comando e sul resoconto delle attività svolte nel territorio cagliaritano tenuto dal Generale Grasso. Un impegno straordinario, con oltre 150 pattuglie garantite giornalmente per assicurare un presidio costante e visibile. Il bilancio delle attività ha evidenziato l'efficacia del modello di "sicurezza partecipata" adottato nel capoluogo, volto non solo al contrasto della criminalità ma anche a una funzione fondamentale di rassicurazione sociale.

(Unioneonline)

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