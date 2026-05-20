Cagliari, via Porcell riapre alla circolazioneDalle 10 del 22 maggio. Il via libera dopo la conclusione degli interventi di messa in sicurezza del muro pericolante dell’Università
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Dopo settimane di chiusura per motivi di sicurezza, riapre al traffico via Giovanni Porcell. La strada era stata interdetta alla circolazione dopo la caduta di alcuni calcinacci dal muro dell’Università, ritenuto non sicuro al punto da impedire il passaggio delle auto.
Dalle 10 di venerdì 22 maggio è prevista la riapertura della via e la revoca dell’ordinanza dirigenziale di viabilità del 9 marzo 2026.
Lo stabilisce l’ordinanza firmata dalla dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, dopo la comunicazione dell’Università degli Studi di Cagliari relativa alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno degli Istituti Biologici.
(Unioneonline/v.f.)