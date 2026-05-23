Cagliari-Salisburgo, via al primo collegamento di linea tra Sardegna e AustriaAtterrato questa mattina nell’Isola il volo inaugurale della nuova rotta Eurowings, operativa ogni sabato fino a ottobre. Salgono a quattro i collegamenti della compagnia tedesca dal capoluogo sardo
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Nuovo collegamento fra Austria e Sardegna. È atterrato questa mattina a Cagliari, intorno alle 8, il volo proveniente da Salisburgo che inaugura il primo collegamento di linea in assoluto tra la città austriaca e il capoluogo sardo.
Per celebrare questo debutto, i passeggeri del volo inaugurale sono stati accolti con omaggi contenenti oggetti di artigianato artistico sardo, espressione delle tradizioni e dell’identità culturale dell’Isola.
La nuova rotta Cagliari-Salisburgo quest’estate verrà operata su base settimanale ogni sabato fino al 24 ottobre in esclusiva da Eurowings.
Salgono così a 4 le destinazioni servite dalla compagnia tedesca del Gruppo Lufthansa dal principale scalo aereo sardo: oltre alla novità di Salisburgo, l’orario Summer 2026 vede la conferma dei voli da e per Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.
(Unioneonline)