Nuovo collegamento fra Austria e Sardegna. È atterrato questa mattina a Cagliari, intorno alle 8, il volo proveniente da Salisburgo che inaugura il primo collegamento di linea in assoluto tra la città austriaca e il capoluogo sardo.

Per celebrare questo debutto, i passeggeri del volo inaugurale sono stati accolti con omaggi contenenti oggetti di artigianato artistico sardo, espressione delle tradizioni e dell’identità culturale dell’Isola.

La nuova rotta Cagliari-Salisburgo quest’estate verrà operata su base settimanale ogni sabato fino al 24 ottobre in esclusiva da Eurowings.

Salgono così a 4 le destinazioni servite dalla compagnia tedesca del Gruppo Lufthansa dal principale scalo aereo sardo: oltre alla novità di Salisburgo, l’orario Summer 2026 vede la conferma dei voli da e per Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda.

(Unioneonline)

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