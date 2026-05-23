Grande festa a Salsomaggiore Terme per le finali nazionali dei tornei legati ai progetti “Ragazze in Gioco” e “Tutti in Goal”, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc e riservati alle scuole secondarie di I grado che ha coinvolto 420 studenti e 84 docenti accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Grande risultato per la rappresentativa della Sardegna con la squadra dell’I.C. “Randaccio-Tuveri Don Milani-Colombo” di Cagliari, le ragazze, guidate dalla professoressa Emanuela Comella, hanno infatti conquistato il secondo posto del torneo piazzandosi dietro alla rappresentativa del Friuli che si è aggiudicata la competizione.

La stessa scuola Tuveri ha rappresentato la Sardegna anche al torneo “Valori in rete” dedicato alle squadre miste (per loro l’11esimo posto). Sfide appassionanti non solo in campo, ma anche sugli spalti con i compagni della stessa regione a sostenersi reciprocamente senza dimenticare mai il rispetto per gli avversari.

E se il divertimento resterà il ricordo più bello che i partecipanti conserveranno nel cuore una volta tornati a casa, questa occasione ha permesso di rafforzare i rapporti umani all'interno delle squadre, ma anche la conoscenza e il confronto fuori dal campo con studenti di un'altra terra e di un'altra regione.

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