Furto nella serata di ieri in un supermercato di viale Marconi a Cagliari. Protagonista un 31enne, che si sarebbe impossessato di merce varia per un valore complessivo di alcune centinaia di euro, riuscendo a dileguarsi dall'esercizio commerciale prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La fuga è però stata breve, l’uomo è stato intercettato e bloccato dai carabinieri a poca distanza: si tratta di un disoccupato di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per l'ipotesi di furto aggravato e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo in programma questa mattina.

