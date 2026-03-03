Tre veicoli danneggiati e tanta paura. È il bilancio di quanto accaduto domenica mattina a Cagliari, nel quartiere di San Michele, dove ignoti hanno sparato contro il vetro di un bus del Ctm con un’arma ad aria compressa, mentre altri due mezzi sono stati colpiti con delle pietre. L’episodio si è verificato intorno alle 13.45: presi di mira un autobus della linea 9 e due della linea 1, nella zona compresa tra il cimitero e via Is Cornalias. In uno dei tre casi il mezzo è stato centrato dal proiettile mentre era in movimento e il vetro è andato in frantumi.

Sul posto, allertati dal personale del Ctm Cagliari, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. L’azienda ha inoltre formalizzato denuncia in Questura.

«Non vi sono stati feriti tra i passeggeri e il personale: questo resta l’aspetto più importante. Ciò non toglie che quanto accaduto desta seria preoccupazione», ha dichiarato il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin. «Danneggiare mezzi del trasporto pubblico significa colpire un servizio essenziale per la comunità, realizzato con risorse collettive. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il pronto intervento. A bordo dei nostri mezzi sono presenti sistemi di videosorveglianza e dashcam: le registrazioni saranno integralmente messe a disposizione degli inquirenti per le indagini del caso».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata