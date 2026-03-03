La Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, tappa fissa di ogni Papa che è arrivato in vista in Sardegna, compirà 100 anni. Il 22 aprile 1926 avvenne, infatti, la 'dedicazione' della grande chiesa accanto al preesistente Santuario, anche se i lavori, iniziati nel lontano 1704, non erano ancora completamente terminati. Verranno ultimati solo nel secondo dopoguerra dopo i danni derivati dai bombardamenti alleati su Cagliari.

Per celebrare questo evento, per la festa dedicata alla Madonna di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna, il 24 aprile ci sarà una concelebrazione con tutti i vescovi della Sardegna per la messa presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, della quale l'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi è il segretario. Inoltre i singoli vescovi con le loro diocesi parteciperanno, a turno, alla novena di preparazione.

L'annuncio è stato dato dalla Conferenza episcopale sarda.

