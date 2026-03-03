Il Comune di Mandas accelera per mettere in sicurezza l’area tra via Sant’Antonio e via Manno e avviare la ricostruzione del muro in pietra crollato nelle scorse settimane a causa del maltempo e del forte vento che si è abbattuto sull'intero territorio. La Giunta guidata dal sindaco Umberto Oppus ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo intervento, un investimento da oltre 130 mila euro. «Da domani saremo al lavoro per realizzare il nuovo muro in pietra – annuncia il primo cittadino – procediamo a tempo record e speriamo di concludere tutto entro un mese».

Subito dopo il cedimento, l’amministrazione comunale era intervenuta con un’ordinanza per vietare il passaggio a piedi e in bicicletta nell’area interessata, avviando contestualmente i sopralluoghi tecnici e gli interventi necessari per la messa in sicurezza del sito. La strada era stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche e le opere provvisionali. Ora si entra nella fase operativa della ricostruzione, che sarà eseguita seguendo le indicazioni dell’Ufficio Tutela del Paesaggio, nel rispetto dei vincoli e delle caratteristiche originarie del manufatto. L’obiettivo dell'esecutivo è chiudere il cantiere entro un mese, salvo imprevisti, completando così un intervento atteso dopo il crollo dello scorso mese.

