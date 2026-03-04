Evasore totale, non risultava ai registri Tari: è stato scoperto dopo aver abbandonato dei rifiuti nel quartiere della Marina, a Cagliari. E ora rischia di dover pagare almeno mille euro, somma che raddoppia in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

Il furbetto incivile è stato individuato grazie ai controlli degli agenti del nucleo Igiene del suolo.

L'individuo sanzionato per aver scaricato rifiuti in strada non solo ignorava le regole del decoro urbano», fanno sapere dal Comune, «ma è risultato essere un evasore totale. Il soggetto, infatti, non è mai stato iscritto ai ruoli Tari».

La punizione potrebbe essere severa perché l’abbandono non autorizzato di rifiuti è oggetto di un recente inasprimento contro il degrado urbano e non è più una “semplice” violazione amministrativa.

I controlli della polizia locale, fanno sapere dall’amministrazione, «proseguono senza sosta con verifiche incrociate tra le banche dati comunali e l'analisi dei rifiuti abbandonati, spesso contenenti documenti o indizi che portano ai responsabili. L'obiettivo è chiaro: ripristinare il decoro in città, eliminando i cumuli di spazzatura che danneggiano la qualità della vita dei residenti e l'immagine di Cagliari».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata