Nove ore di riunione fiume per affrontare gli eventuali pericoli del vento di tempesta. Anche se è prevista bonaccia. Doveva essere un incontro di routine quello della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli convocato per questa mattina alle 10 in Prefettura, a Cagliari, in vista del concerto di Capodanno nel Largo Carlo Felice: si è trasformato in un lungo confronto fra tecnici a causa di una circolare dell’Istituto superiore dei lavori pubblici del ministero dell'Interno. Sia chiaro, lo spettacolo di Stewart Copeland alla fine non è a rischio. Ma i controlli non sono finiti.

Il problema? Norme e cavilli. Meglio: una direttiva sulla sicurezza impartita dagli uffici del Viminale. I palchi per concerti di questa portata devono essere allestiti non in funzione delle previsioni del tempo, ma sulla base di parametri standard. Così si è scoperto che la struttura, per essere considerata adatta, deve poter sopportare raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari. Poco conta che per domani in Sardegna si prevede calma quasi piatta. La previsione che conta è quella ministeriale. E bisogna adeguarsi.

Così i professionisti che si occupano della parte tecnica per conto degli organizzatori dell’evento, la Vox Day, si sono messi al lavoro per dare seguito alle richieste del Genio civile. E la giornata in piazza Palazzo, per chi c’era, è diventata interminabile: presenti il sindaco Massimo Zedda, l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, i dirigenti comunali interessati, la direttrice generale del Comune Antonella Marcello, la Asl, i vigili del fuoco, i rappresentanti delle forze dell’ordine e coloro che si devono occupare del piano di sicurezza.

Ore e ore di trattative, progetti riscritti, riscontri, riunioni compartimentate. Fino alla soluzione: dal palco verrà tolta la copertura che, a quanto pare, in caso di vento potrebbe innescare l’effetto vela. Alla fine è stato stilato il verbale, che contiene alcune ulteriori prescrizioni: domani mattina, durante il sopralluogo finale, si saprà se sono state rispettate. Ma non dovrebbe essere difficile.

