C’è chi non ha visto i cartelli. O chi, pensando che il concerto di San Silvestro è il 31 dicembre, ha lasciato l’auto parcheggiata nel Largo Carlo Felice e in alcune strade limitrofe nelle quali, però, è già vigente il divieto di sosta. E il carro attrezzi sta lavorando a pieno ritmo, con la polizia locale che sta staccando numerosi verbali.

Succede in centro, a Cagliari, alla vigilia dell’ultimo dell’anno. Tanti automobilisti dovranno andare a recuperare l’auto nel deposito di viale Monastir.

Ma ecco cosa stabiliva l’ordinanza emanata nei giorni scorsi dal dirigente comunale Daniele Olla. Dalle 7 del 31 dicembre alle 16 del primo gennaio sarà vietata la circolazione in via Sassari, nel tratto compreso tra via Mameli e corso Vittorio Emanuele, in via Mameli (tra via Sassari e largo Carlo Felice), in via Angioy, via Crispi, Largo Carlo Felice, via Roma lato portici, via Sardegna (tra largo Carlo Felice e via Napoli), via del Mercato vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via Savoia e piazzetta Savoia, via Baylle, via Manno e il Corso (tra largo Carlo Felice e via Maddalena). Non si potrà transitare nemmeno in via Santa Croce, ma in questo caso solo dalle 16 del 31 dicembre alle 16 del giorno successivo.

Sarà inoltre istituita la direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio tra via Azuni e via Santa Margherita mentre chi transita in via Mameli dovrà obbligatoriamente girare a destra all’incrocio con via Sassari.

Divieti di sosta

In via Santa Croce, oltre alla circolazione, è vietata la sosta in entrambi i lati della strada dalle 18 di oggi alle 16 del primo gennaio. Negli stessi orari il divieto di parcheggiare, sia a destra che a sinistra, sarà in vigore anche in via Sassari (tra piazza del Carmine e il Corso), via Mameli (tra via Sassari e il Largo), via Angioy, via Crispi, largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Roma lato portici, via Sardegna (tra il Largo e via Napoli), via del Mercato Vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via Savoia e piazzetta Savoia e via Baylle.

