Cenoni di Capodanno verso il sold out a Cagliari, dove solo in pochi hanno deciso di tenere le serrande dei ristoranti abbassate. Chi invece ha deciso di non mancare l’apertura anche per l’ultimo dell’anno propone menù con prezzi che partono dai 50 euro e arrivano fino a 120 euro.

«In linea con ciò che avviene nel resto d’Italia, la notte di San Silvestro conferma il ruolo dei ristoranti come luoghi privilegiati per celebrare l’arrivo del nuovo anno», ha spiegato Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

La spesa media sarà di circa 90 euro per il solo Cenone, offerto dal 76,9% dei ristoranti, e 125 euro per la formula Cenone con veglione, musica e spettacoli che i clienti troveranno nel restante 23,1% dei locali.

«Si offre menù fisso ma anche il menù alla carta, che permette a molti di vivere più intensamente i vari eventi in città», precisa Frongia. «Siamo soddisfatti per il ritorno del Capodanno in centro città; è l’occasione anche per dare una boccata d’ossigeno ai locali. È importante continuare a organizzare eventi, perché chi si trattiene oggi a Cagliari lo fa proprio grazie agli eventi».

