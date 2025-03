È Cagliari la città con il miglior clima d’Italia. A rivelarlo la quarta edizione dell’Indice di vivibilità climatica, indagine condotta dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it e che prende in considerazione 108 capoluoghi di provincia italiani.

E se Cagliari si posiziona sul gradino più alto del podio, dunque, con 715 punti, seguita da Napoli (714) e Salerno (713 punti), buoni risultati anche per le altre città sarde con Oristano in 27esima posizione (605 punti), Nuoro in 34esima (585 punti), Olbia in 45esima (564 punti), Sassari al 65esimo posto con 524 punti.

A premiare Cagliari, che balza dalla 16esima alla prima posizione in un anno che è stato il più caldo di sempre nel nostro Paese, con una temperatura media di 1,36 gradi superiore ai valori climatici di riferimento 1991-2020, proprio il basso numero di giorni con caldo africano, solo 16 contro ad esempio i 58 della città lombarda Cremona. E poi la presenza di brezza estiva, con un dato che colloca il capoluogo sardo al primo posto in Italia. E il basso numero di giorni di pioggia, solo 33 in un anno contro, ad esempio, gli oltre 120 delle lombarde Varese, Monza e Lecco, le città più piovose d’Italia.

