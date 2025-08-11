Cagliari, voli regolari dopo i ritardi per i problemi al radarMa non si escludono ulteriori disagi oggi
Problemi ai radar dell'aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), forse legati alla manutenzione. E ritardi da ieri sera su partenze e arrivi nel vicino aeroporto di Cagliari-Elmas.
Per il momento la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma non si esclude che nelle prossime ore ci possa essere ancora qualche disagio, sempre per i lavori in corso alla base militare.
Anche se fino a questo momento non sono stati annunciati ritardi. Atterrati regolarmente i voli del primo mattino da Bologna, Dusseldorf, Bergamo e Ciampino.
Partenze regolari anche per Bologna e Bergamo. Ieri invece giornata complicata a partire dal primo pomeriggio con ritardi su partenze e arrivi tra mezz'ora e un'ora.
(Unioneonline)