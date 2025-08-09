Un incendio è divampato nel corso del pomeriggio nella zona di Is Corrias, vicino a Barracca Manna, tra le vie Is Corrias e Goceano. In fiamme un’area di sterpaglie, a pochi metri di distanza dalle case e dalla statale 131 dir.

Tempestivo l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, che hanno evitato che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente.

(Unioneonline)

