il rogo
09 agosto 2025 alle 17:36aggiornato il 09 agosto 2025 alle 17:41
Cagliari, incendio a Is Corrias: fiamme tra le case e la 131 dirTempestivo l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che si propagasse ulteriormente
Un incendio è divampato nel corso del pomeriggio nella zona di Is Corrias, vicino a Barracca Manna, tra le vie Is Corrias e Goceano. In fiamme un’area di sterpaglie, a pochi metri di distanza dalle case e dalla statale 131 dir.
Tempestivo l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, che hanno evitato che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata