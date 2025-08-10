Ritardi a raffica questo pomeriggio per i voli in partenza e in arrivo sull’aeroporto di Elmas. La causa, stando a quanto trapela, è un guasto al radar della base militare di Decimomannu usato per regolamentare anche il traffico civile.

Nessuna comunicazione ufficiale per i passeggeri, ma una nota interna (Notam) destinata agli addetti ai lavori che avvisa del malfunzionamento dell’impianto.

Per comprendere le conseguenze basta dare uno sguardo al tabellone della Sogaer, società di gestione dello scalo cagliaritano che per l’ennesima volta si trova a subire disservizi sui quali non può mettere mano (almeno finché non potrà contare su impianti radar di sua proprietà).

Il problema ha iniziato a manifestarsi poco dopo le 18. I voli diretti verso il capoluogo sono rimasti a lungo fermi sulle piste di partenza: l’aereo da Bergamo fa registrare mezz’ora di ritardo, 35 minuti quello da Torino, quasi un’ora quello di Aeroitalia atteso da Milano (con i passeggeri a bordo non c’era l’aria condizionata e la cabina di è trasformata in un forno), 55 i minuti di slittamento previsti per il collegamento da Parigi. Mentre è previsto un ritardo di più di un’ora per il volo da Fiumicino.

Stessa solfa sul fronte delle partenze: il volo Klm per Amsterdam delle 17,05 alle 19 non era ancora decollato, non lo faranno prima delle 20 i collegamenti Neos e Ryanair per Malpensa e Ciampino e aumentano fino a un’ora gli slittamenti per il Transavia diretto a Orly e il Ryanair per Catania. I passeggeri diretti a Vienna dovranno aspettare 70 minuti in più.

Il traffico non si è paralizzato perché in assenza di radar i piloti possono continuare a viaggiare, ma la frequenza è drasticamente ridotta: è ovvio che, salvo il ripristino a stretto giro, la catena di ritardi sia destinata ad allungarsi.

