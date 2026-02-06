Si è conclusa con la convalida del provvedimento restrittivo l'udienza a carico di tre persone — una ventiseienne e un trentaseienne residenti a Selargius e un venticinquenne di origini egiziane residente a Roma — accusate del furto aggravato commesso ieri notte a Pirri.

Un cittadino, allarmato dai rumori provenienti da un salone per parrucchieri nel cuore del quartiere cagliaritano, ha contattato il numero unico di emergenza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione di Cagliari-Pirri che è riuscita a intercettare i tre sospettati mentre cercavano di allontanarsi.

Secondo quanto ricostruito dai militari in una nota, i tre si sarebbero introdotti nel locale dopo aver infranto la vetrina d'ingresso. Il bottino: cinque macchinette tagliacapelli professionali e l'incasso dell'attività. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Gli indagati sono stati trattenuti negli uffici della Stazione di Pirri in attesa del giudizio con rito direttissimo ad esito del quale, oltre alla convalida, il giudice ha deciso di applicare ulteriori misure cautelari, sottoponendo la ragazza agli arresti domiciliari e disponendo la reclusione dei due uomini nel carcere di Uta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata