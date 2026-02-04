Sono stati abbattuti due pini d’Aleppo pericolanti in via Milano, a Cagliari. Il maltempo delle ultime settimane aveva messo a dura prova le radici dei due esemplari, tanto che per il Comune era impossibile garantire la loro stabilità nel terreno e di conseguenza la sicurezza pubblica.

I due grandi alberi verranno presto sostituiti. Come spiega l’amministrazione, l’intervento – avvenuto ieri – è stato motivato dal «cedimento delle zolle radicali dovuto alle piogge intense e al vento forte» e per «l’impossibilità tecnica di adottare apprestamenti di supporto efficaci per l'incolumità di chi percorre quotidianamente la strada».

Il Servizio Verde Pubblico ha già annunciato che gli alberi rimossi saranno sostituiti con nuovi esemplari di età adulta, così da garantire continuità al patrimonio arboreo della via e preservare l'identità verde della zona.

