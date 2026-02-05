Operazione della squadra Mobile della Questura contro lo spaccio tra Quartucciu e i quartieri cagliaritani di San Michele e Pirri. Tre gli arresti effettuati nei giorni scorsi.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati circa 600 grammi di hashish, 40 di marijuana e 15 di cocaina, sostanza in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione.

La casa di uno degli arrestati, dove sono stati sequestrati anche diecimila euro in contanti, era stato installato un articolato sistema di videosorveglianza, composto da 15 telecamere, che servivano per monitorare costantemente l’area circostante e, forse, prevenire eventuali controlli delle forze di polizia.

Per le indagini è stato determinante anche il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che hanno agito nel corso delle perquisizioni: i cani antidroga Abba, Cesar e Pyton, grazie al loro fiuto, hanno consentito agli agenti di individuare e recuperare gran parte della sostanza stupefacente.

Gli arrestati, al termine dell’udienza di convalida e del contestuale giudizio per direttissima, hanno ottenuto i termini a difesa.

(Unioneonline/E.Fr.)

