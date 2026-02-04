Dal rischio naufragio alle irregolarità a bordo: la Blue Ocean A bloccata al porto di CagliariLa nave era stata soccorsa a Carloforte per un’avaria al motore. Il fermo è scattato dopo le ispezioni. Al porto canale stop anche per una portacontainer
Sei giorni fa ha rischiato il naufragio davanti all’Isola di San Pietro, oggi è bloccata nel porto di Cagliari dopo i controlli sulla sicurezza. La nave Blue Ocean A, battente bandiera caraibica di Saint Kitts and Nevis, è stata sottoposta a verifiche che hanno fatto emergere numerose e gravi carenze, tali da impedirne la ripartenza. Con lei, ferma al porto canale, anche una portacontainer battente bandiera delle Isole Marshall.
La Blue Ocean A era arrivata nello scalo cagliaritano dopo un’avaria al motore principale che l’aveva resa ingovernabile al largo della costa sud-occidentale di Carloforte. Solo l’intervento dei soccorsi aveva evitato conseguenze peggiori. Durante l’ispezione sono state riscontrate 54 irregolarità, di cui 30 considerate determinanti ai fini del fermo. Le criticità riguardano i sistemi antincendio, i mezzi di salvataggio, alcune dotazioni di plancia, il livello di addestramento dell’equipaggio nella gestione delle emergenze e le condizioni di vita e di lavoro a bordo. La nave resterà ferma in porto fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza e a una nuova ispezione.
I controlli si sono estesi anche a una nave portacontainer ormeggiata nel porto canale di Cagliari. Anche in questo caso, il fermo è scattato dopo le verifiche a bordo. Le irregolarità hanno reso necessario il trasferimento diretto in cantiere per le riparazioni. È stata inoltre accertata l’assenza della certificazione di conformità alle normative europee sui materiali pericolosi installati a bordo: questo ha comportato il divieto di accesso ai porti dell’Unione europea e una sanzione amministrativa di 10 mila euro per il comandante.