Al via il nuovo piano degli asfalti in città, con altri 4 milioni e 200mila euro del bilancio comunale dedicati alla sistemazione delle strade quartesi. Cantieri partiti in questi giorni in via Sant’Antonio, arteria che da viale Europa arriva sino al cuore della città. L’intervento, salvo frenate causa pioggia, proseguirà per circa 10 giorni. Una settimana dopo, lunedì 9 febbraio, via ai lavori anche nella parallela, via Principessa Jolanda, e a seguire, mercoledì 11, in via Gioberti.

Un lavoro che si prevede possa concludersi, sempre maltempo permettendo, il 20, con le tre strade interessate dai divieti di sosta e dalla chiusura al traffico veicolare dalle 7 alle 18, con esclusione dei sabati e delle domeniche.

Poi si andrà per priorità: via Cimabue, che presenta condizioni di percorrenza difficili a causa delle radici degli alberi (ora abbattuti, saranno sostituiti da altre specie, con gli stessi studenti della scuola coinvolti in un progetto di educazione ambientale), via San Giovanni, a Flumini, dove le ultime piogge hanno ulteriormente danneggiato un tracciato già deteriorato, e in via Don Giordi, la strada d’ingresso di Molentargius, che avrà un nuovo tappeto di tipo ecologico.

Si proseguirà poi con via Eleonora d’Arborea, via Sicilia, via De Gasperi, via Irlanda, via Manzoni. E ancora via Merello, via Pizzetti, via Cagliari e via Siena, nonché due tratti di ripristino in via Marconi, lato Cagliari. Ulteriori lavori riguarderanno poi via Roma e via Giotto. Tornando poi all’extraurbano, si lavorerà su via Degli Ontani, via Mar Egeo, via Marco Polo, nel tratto iniziale, e alcuni stralci di via Tharros.

«Come da programmazione, è partito l’intervento relativo al quinto lotto di asfalti, che prosegue quel lavoro di riordino e di messa in sicurezza del reticolato stradale quartese avviato dall’amministrazione comunale appena entrata in carica. Altri 4.2 milioni che porteranno il totale investito a oltre 12 milioni - dice l’assessore ai Lavori pubblici e ai Servizi tecnologici Antonio Conti – contestualmente è in corso un check dei danni causati alle carreggiate dal Ciclone Harry, abbattutosi anche su Quartu qualche settimana fa, con la volontà di trovare ulteriori risorse per intervenire, soprattutto nella zona del litorale».

