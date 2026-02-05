Nella serata di giovedì Arst ha comunicato la «temporanea riduzione del servizio» della MetroCagliari.

«Si comunica – si legge in una nota diffusa sul sito dell’azienda – che, a causa di un problema tecnico, il servizio tranviario è ridotto nella tratta Redentore-Repubblica, mentre è sospeso in tutte le altre linee».

A creare il tilt sarebbe stato uno scambio che non si è azionato a Monserrato, mandando uno dei mezzi fuori percorso. 

«Per il ripristino del servizio – aggiunge Arst – saranno necessarie alcune ore».

© Riproduzione riservata