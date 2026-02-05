«Problema tecnico» a uno scambio: Metro Cagliari fuori percorso e servizio in tiltAvviso dell’Arst: «Per il ripristino saranno necessarie alcune ore»
Nella serata di giovedì Arst ha comunicato la «temporanea riduzione del servizio» della MetroCagliari.
«Si comunica – si legge in una nota diffusa sul sito dell’azienda – che, a causa di un problema tecnico, il servizio tranviario è ridotto nella tratta Redentore-Repubblica, mentre è sospeso in tutte le altre linee».
A creare il tilt sarebbe stato uno scambio che non si è azionato a Monserrato, mandando uno dei mezzi fuori percorso.
«Per il ripristino del servizio – aggiunge Arst – saranno necessarie alcune ore».