Altri 46 casi di coronavirus sono stati rilevati oggi in Sardegna secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi.

Con 1.284 persone testate e 1.604 tamponi molecolari e antigenici processati, il tasso di positività si attesta al 2,86 per cento.

Altre due persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, si tratta di due uomini di 74 e 77 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

Ancora in calo la pressione sugli ospedali: i pazienti in terapia intensiva sono 17, uno in meno rispetto al dato di ieri. Sono invece 146 le persone ricoverate in area medica, in calo di due unità rispetto a 24 ore fa.

Altri 2.464 sardi si trovano in isolamento domiciliare, 51 in meno rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

