“Verso la Casa della Memoria”. È il filo conduttore della serata che Cada Die Teatro ha organizzato mercoledì 27 marzo, alle 17, in occasione della Giornata mondiale del teatro. In questa occasione a La Vetreria di Pirri viene presentato il progetto “Cagliari 1943/2023: Memorie di guerra, percorsi di pace” per mantenere vivo il ricordo dei bombardamenti del 1943 che hanno lasciato un segno profondo nell’immaginario collettivo e nel tessuto urbano.

Il Cada Die Teatro lo scorso anno, 80esimo anniversario, ha dato vita a un progetto articolato, ideato da Pierpaolo Piludu, per rinnovare la memoria di quella tragica vicenda e per suscitare un moto di riflessione anche sui conflitti attuali e le vittime che causano. L’incontro di mercoledì 27 è l’occasione per cominciare a vedere i risultati del lavoro sin qui svolto, offrendo un'anteprima del sito web dedicato a Cagliari 1943, un archivio multimediale che vuole essere un patrimonio di ricordi da trasmettere alle giovani generazioni.

Tutto questo per parlare degli sviluppi futuri che porteranno alla nascita di una vera e propria Casa della Memoria arricchita dalla ricerca teatrale e antropologica. «Forse il miglior antidoto all’indifferenza con cui si ascoltano ancora oggi, purtroppo, i freddi numeri dei bollettini di guerra che i media snocciolano quotidianamente», spiega Piludu, attore di Cada Die, ideatore e anima del progetto.

