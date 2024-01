l’addio

Il popolo sardo abbraccia Gigi Riva: folla silenziosa alla camera ardente

Pellegrinaggio per il saluto al campione alla Unipol Domus. Dentro imposta riservatezza, la stessa pretesa da Rombo di Tuono in vita: niente telefoni, chi ne estrae uno è “invitato” a rimetterlo in tasca