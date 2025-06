Troppo caldo in sala operatoria: si sfiorano i 30 gradi e gli interventi chirurgici vengono sospesi. Succede al Businco, nell'unica sala operatoria rimasta in attività – quella per le terapie antalgiche ora "prestata" anche alla Senologia.

Ieri il chirurgo che avrebbe dovuto operare ha scritto alla Direzione dell'Arnas, chiedendo una rapida risoluzione: «Si comunica che la temperatura della sala, per le note problematiche di climatizzazione, ha raggiunto al momento i 28 gradi, per cui mi vedo costretto a non poter proseguire la seduta operatoria, rinviando l'intervento di tre pazienti oncologiche. Ciò a tutela sia delle pazienti, che sarebbero esposte a rischi di natura infettiva, sia degli operatori, tra i quali si sono già verificati dei malori»

Anche l'Usb Sanità, con il referente regionale Gianfranco Angioni, ha sollevato la questione, con un documento inviato al commissario straordinario dell'Arnas Maurizio Marcias e ai direttori e chiedendo «azioni immediate».

