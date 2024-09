A Cagliari la Polizia ha arrestato in flagranza un 19enne per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’abitazione del giovane, nei pressi di piazza San Michele, sono stati trovati 700 grammi di cannabis, circa tre di cocaina, contanti e tutto il necessario per confezionare le dosi.

L’episodio risale a mercoledì pomeriggio quando una pattuglia della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio, ha fermato due giovani a bordo di uno scooter. Gli evidenti segni di nervosismo del passeggero hanno spinto gli agenti a perquisirlo: addosso, in una tasca dei pantaloni, aveva quattro involucri di cellophane con cocaina.

I controlli si sono dunque spostati nel suo domicilio, dove, nascosta in varie buste di plastica nella camera da letto e nella dispensa, è stata trovata la droga, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente, diverso materiale utilizzato per il confezionamento e la somma in contanti di 445 €, ritenuta l’ipotetico provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato trattenuto presso il proprio domicilio in stato di arresto. Il gip, dopo l’udienza, ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.

