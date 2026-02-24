Dal rischio naufragio a Carloforte al blocco in porto: liberata la Blue Ocean AIl cargo, con buona probabilità, lascerà lo scalo marittimo di Cagliari domattina
Dopo il rischio naufragio nelle acque di Carloforte, era stata bloccata nel porto di Cagliari in seguito ai controlli sulla sicurezza che avevano evidenziato diverse irregolarità a bordo. Ora, però, la Blue Ocean A è stata liberata ed è pronta a lasciare la Sardegna. La nave, battente bandiera caraibica di Saint Kitts and Nevis, con molta probabilità lascerà domattina il porto del capoluogo trainata da un rimorchiatore.
I motori del cargo erano andati in avaria davanti alla costa sud-occidentale dell’Isola, rendendolo in breve tempo ingovernabile. A complicare le operazioni di soccorso anche le condizioni meteomarine avverse.
All’arrivo in porto, la Blue Ocean A era stata ispezionata e sottoposta a verifiche che avevano fatto emergere numerose carenze, tali da impedirne la ripartenza. Ora, completate le prescrizioni, la nave è pronta a lasciare l’Isola.
(Unioneonline/v.f.)