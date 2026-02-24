Dopo il rischio naufragio nelle acque di Carloforte, era stata bloccata nel porto di Cagliari in seguito ai controlli sulla sicurezza che avevano evidenziato diverse irregolarità a bordo. Ora, però, la Blue Ocean A è stata liberata ed è pronta a lasciare la Sardegna. La nave, battente bandiera caraibica di Saint Kitts and Nevis, con molta probabilità lascerà domattina il porto del capoluogo trainata da un rimorchiatore.

I motori del cargo erano andati in avaria davanti alla costa sud-occidentale dell’Isola, rendendolo in breve tempo ingovernabile. A complicare le operazioni di soccorso anche le condizioni meteomarine avverse.

All’arrivo in porto, la Blue Ocean A era stata ispezionata e sottoposta a verifiche che avevano fatto emergere numerose carenze, tali da impedirne la ripartenza. Ora, completate le prescrizioni, la nave è pronta a lasciare l’Isola.

