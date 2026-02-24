Asfalto dissestato, buche, avvallamenti. È da tempo pericoloso camminare a Pirri in piazza Giovanni Medas, lo spazio che tutti i giorni ospita il mercatino all’aperto accanto al mercato civico di Is Bingias.

«Devono aspettare il morto perché qualcuno provveda?».

La domanda-sfogo è di Carla Atzori: sua madre sabato scorso, 21 febbraio, è caduta rovinosamente mentre camminava: ha riportato la frattura dell’omero e deve essere sottoposta a un intervento chirurgico. E la colpa non è di una distrazione della donna: la causa è la pavimentazione disastrata.

In quella zona durante le piogge consistenti finisce l’acqua che da piazza Italia entra in via S’erriu (che ha questo nome non a caso) e ristagna a lungo. Il manto stradale ne risente ma nessuno ha mai effettuato un ripristino. Nonostante la zona sia molto frequentata da anziani.

Il mercato all'aperto di Pirri, specie il sabato, accusa Atzori, «non è più un ritrovo ma una offesa per gli ambulanti che vivono di quello e pagano il suolo pubblico, Ma anche per chi ci vuole andare. Il risarcimento al cittadino che subisce un trauma è doveroso».

