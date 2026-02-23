Al Comune di Selargius è stata approvata la graduatoria provvisoria riferita alla misura regionale “Nidi gratis”. Gli elenchi provvisori delle istanze ammesse e di quelle non ammesse sono disponibili in allegato. È possibile verificare la propria posizione in graduatoria tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda.

I nuclei interessati possono presentare all’Ufficio Servizi Sociali comunale eventuali richieste di riesame ovvero provvedere all’integrazione delle istanze sulla base delle indicazioni segnalate; decorso il suddetto termine si procederà alla predisposizione della graduatoria definitiva.

