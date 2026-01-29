Sono andate avanti tutta la notte e stanno proseguendo dall’alba le operazioni da parte dei rimorchiatori (uno arrivato da Portovesme e l’altro da Sarroch) per tentare di portare in salvo la nave finita in avaria davanti agli scogli di Punta Spalmatore di fuori, a Carloforte.

Le condizioni meteo complicano non poco l’intervento: dopo aver allontanato la nave cargo dalla costa si sono spezzati i cavi.

Verrà fatto un altro tentativo per portare l’imbarcazione verso una zona di mare più tranquilla, nel golfo di Palmas a Sant’Antioco. Tutte le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera.

Il video della Guardia costiera

L’equipaggio è ancora a bordo ma è stato messo in sicurezza. Quanto alla notizia che ci fosse anche bestiame, si attendono ulteriori conferme.

Il cargo Blue Ocean A, battente bandiera di Saint Kitts and Nevis, paese caraibico, era in viaggio tra Great Bitter Lake, in Egitto, e Cartagena, in Spagna. Il comandante ha lanciato l’Sos nella notte e gettato l’ancora a ridosso della costa dell’isola di San Pietro.

(ha collaborato Fabio Murru)

© Riproduzione riservata