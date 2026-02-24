I carabinieri di Cagliari sono intervenuti, nel corso della nottata, denunciando un 46enne di Elmas ritenuto responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione da parte dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

All’arrivo dei militari, l’uomo era intento a bruciare un cumulo di rifiuti composti da materiale plastico e sterpaglie. I fumi densi stavano arrecando un forte disturbo alle abitazioni limitrofe, generando comprensibile preoccupazione tra i residenti del quartiere.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, non sarebbe nuovo a episodi di questo genere. Le indagini effettuate sul posto, infatti, hanno permesso ai carabinieri di constatare che si trattava di in una condotta illecita reiterata nel tempo.

