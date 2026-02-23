Da oggi è possibile svoltare a sinistra per entrare al Cus Cagliari, nella salita di via Is Mirrionis. Operai al lavoro da stamattina per la nuova segnaletica orizzontale, che consentirà di poter accedere direttamente alla cittadella sportiva senza dover più fare tutta la salita per effettuare l’inversione di marcia. Con l’istituzione della nuova svolta, è stato anche modificato il limite di velocità a 30 km/h.

L’intervento si è svolto in concomitanza con l’inaugurazione di due nuove fermate dedicate del Ctm, su entrambi i lati di via Is Mirrionis, che permetteranno di raggiungere il Cus Cagliari più facilmente. Riguardano le linee 5 e 5/11 e sono state attivate oggi a mezzogiorno.

In mattinata, si è anche svolta la conferenza di presentazione del nuovo servizio. «Le due nuove fermate, posizionate lato e fronte Cus, renderanno più facile e sostenibile spostarsi con i mezzi pubblici», afferma il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin. «E arriva una seconda notizia: presentiamo oggi uno dei nuovi 47 autobus elettrici Iveco E-Way da 10,7 metri, già acquistati e in arrivo a Cagliari, performanti e a zero emissioni».

