Si amplia il College Sant’Efisio di Cagliari: completata la nuova ala della struttura che mette a disposizione 20 posti letto aggiuntivi per studenti fuori sede. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento di 400 mila euro proveniente dai fondi del Pnrr, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta abitativa di qualità e sostenere concretamente il diritto allo studio.

La nuova area nasce in sinergia con l’Università degli Studi di Cagliari: gli spazi accoglieranno da subito studenti Erasmus e, a partire dal mese di maggio, una summer school internazionale promossa dall’ateneo.

Dal prossimo bando accademico, inoltre, il 20% delle stanze sarà riservato all’assegnazione tramite l’Ente regionale per il diritto allo studio.

All’inaugurazione è intervenuto anche l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, che ha sottolineato il valore educativo e sociale della nuova struttura:

«Una casa, ma – come ogni casa – fatta per uscire: un luogo caldo di accoglienza, capace però di dare il coraggio e l’audacia necessari per investire sul futuro dei nostri territori, della Sardegna e di Cagliari. Un punto di partenza per immaginare, negli anni, una rete di collaborazione e di amicizia per il bene di questa terra».

© Riproduzione riservata