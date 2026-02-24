È stato condannato a 14 anni di reclusione il 26enne Fabio Concas, reo confesso dell'omicidio di Alessandro Cambuca, il 27enne ucciso con alcune coltellate nell'ottobre del 2024 ad Assemini in una casa dove i due stavano passando la notte con altri amici, dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu.

Oggi, in sede di replica nell'udienza del rito abbreviato, il pm ha ridotto la richiesta di pena dagli iniziali 17 anni e 4 mesi a 14 anni e 8 mesi, ma il giudice ha stabilito la reclusione in carcere per 14 anni concedendo le attenuanti generiche (il 26enne aveva confessato e aveva fatto ritrovare l'arma del delitto).

L'avvocato di Concas, Franco Villa, che durante il processo aveva evidenziato che non era stato tenuto conto di un vizio parziale di salute mentale (la perizia della difesa aveva sostenuto una ridotta capacità), attenderà di conoscere le motivazioni per presentare un eventuale appello.

