Non si arrendono all’idea che il loro contratto potrebbe non essere rinnovato. Così gli Oss precari del Policlinico di Monserrato si sono accampati – in via Roma a Cagliari – sotto l’assessorato alla Sanità, per «affermare il nostro diritto al lavoro».

«Contestiamo le affermazioni dell’assessore Doria, secondo cui non è possibile prorogare i nostri contratti per mancanza di risorse finanziarie per il personale a tempo determinato. Saranno i nostri avvocati, Renato Chiesa e Gianni Benevole, a smontare queste affermazioni nelle sedi giudiziarie chiedendo al Giudice di statuire il nostro diritto alla stabilizzazione», fanno sapere i dipendenti in una nota.

Il gruppo nel tempo ha ricevuto nel tempo solo piccoli rinnovi. Da qui la preoccupazione di fronte agli scenari futuri. E la decisione di lottare per un contratto che ora sembra senza possibilità di proroghe.

(Unioneonline/v.f.)

