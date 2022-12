Capodanno a Cagliari con il concerto di Blanco nel Largo Carlo Felice: ecco le informazioni utili su mezzi pubblici, orari e divieti per la notte di San Silvestro e il 1 gennaio.

AUTOBUS – Dalle 20 alle 23.30 del 31 dicembre 2022 e dall'1 alle 3 (ultima corsa) del 1 gennaio 2023, saranno attive le Navette Ctm di Capodanno che viaggeranno ogni 10 minuti.

Percorso Navetta Verde: Matteotti (dietro il palco) - Molo Sant'Agostino - La Plaia - Roma (lato Porto) - Molo Ichnusa - piazza Deffenu - Diaz - Bonaria - Diaz - Poetto - Marina Piccola - Poetto - Parcheggio Cuore - Ferrara - Colombo - Roma lato porto - Matteotti (dietro il palco).

Percorso Navetta Rossa: Trieste (chiesa Del Carmine) capolinea - Pola - Merello - Is Mirrionis - Cadello - Peretti - Piero della Francesca - Giotto - Cornalias - Marongiu - Abruzzi - San Michele - Sant’Avendrace - Trieste - La Maddalena - Trieste (chiesa Del Carmine) capolinea.

Le Navette effettueranno tutte le fermate presenti sul percorso.

Gli orari e i percorsi sono disponibili in tempo reale sull'app "Busfinder" e a bordo delle Navette.

Il servizio prevede la presenza a bordo di guardie giurate che garantiranno la sicurezza di conducenti e passeggeri.

TRUZZU – «Vista l’attesa delle numerose persone che arriveranno nella piazza Matteotti – dice il sindaco Paolo Truzzu – per passare il Capodanno in centro, chiediamo ai nostri concittadini di utilizzare i bus navetta gratuiti messi a disposizione grazie al contributo del Comune di Cagliari».

«Ctm – aggiunge il sindaco – attiverà le Navette con una frequenza di 10 minuti, che permetteranno di arrivare nelle vicinanze del palco, senza utilizzare le vetture private. Il percorso – ha evidenziato - è stato studiato per permettere alle persone di lasciare le macchine negli spazi dedicati ai parcheggi e muoversi comodamente in bus. Per garantire la sicurezza a bordo saranno presenti le guardie giurate”.

NIENTE BOTTIGLIE E LATTINE – Non si potrà girare con bottiglie e lattine. Le bevande in contenitori di vetro o metallo non potranno essere vendute. Il Bastione di Saint Remy sarà chiuso. E il “non uso” di petardi e botti di vario tipo è solo "raccomandato”.

Entrerà invece in vigore alle 18 del 31 dicembre e sarà valida fino alle 6 del primo gennaio 2023 l’ordinanza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che impone regole ferree in vista della festa di piazza e il concertone di Capodanno di Blanco.

LE VIE INTERESSATE – Sono interessate tutte le aree e le strade lungo il perimetro o comprese all'interno del perimetro formato dalle strade o dai tratti di esse sotto indicati:

Area 1: via Maddalena (tratto via Roma - viale Trieste), viale Trieste (tratto via Maddalena - via Caprera), via Caprera (tratto viale Trieste - via Mameli), via Mameli (tratto via Caprera - via Maddalena), via Maddalena (tratto via Mameli - via Portoscalas), via Portoscalas (tratto via Maddalena/Corso Vittorio Emanuele II - via Ospedale), via Ospedale (tratto via Portoscalas - via San Giorgio), via San Giorgio (tratto via Ospedale - via Santa Margherita), via Santa Margherita (tratto via San Giorgio - piazza Yenne), piazza Yenne, Scalette di Santa Chiara, via Manno (tratto piazza Yenne - via Scalette Monache Cappuccine), via Scalette Monache Cappuccine (tratto via Manno - via Cima), via Cima (tratto via Scalette Monache Cappuccine - via Manno), via Manno (tratto via Cima - piazza Martiri d'Italia), Bastione di San Remy (Terrazza Umberto I), viale Regina Elena (tratto piazza Costituzione - largo Giuseppe Dessì), piazza Marghinotti, viale Endrich (tratto viale Regina Elena - via San Giovanni/piazza Marghinotti), via Badas (parcheggi fronte Giardini pubblici), Largo Giovanni Dessì, Giardini pubblici, piazza Costituzione, viale Regina Margherita (tratto piazza Costituzione - piazza Amendola), via Roma e via Lungomare New York 11 settembre 2011 (tratto piazza Amendola - largo Carlo Felice e la via Molo Sant’Agostino), piazza Matteotti e tratti di strada confinanti, via Sassari (tratto viale La Plaia - via Roma), via Roma (tratto piazza Matteotti - via Maddalena).

Area 2: Bastione di Santa Croce e strade perimetrali, via Santa Croce (tratto via Corte D’Appello - piazza San Giuseppe), piazza San Giuseppe, via Corte D’Appello (tratto piazza San Giuseppe - via Santa Croce).

BOTTI “NON RACCOMANDATI” – Sul fronte dei botti, il Comune comunica che “è raccomandato nell’intera città il non uso di petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ad alta rumorosità a tutela dell’incolumità e della salute di persone e di animali di affezione”.

Le multe, per chi trasgredisce, andranno dai 25 ai 500 euro.

NIENTE TAVOLI ALLA MARINA – Sempre per San Silvestro niente tavoli esterni nei locali della Marina, per ragioni di sicurezza: QUI il dettaglio del provvedimento.

