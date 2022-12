Tornano le grandi feste nelle piazze della Sardegna per la notte di Capodanno. Radiolina, Videolina e Unionesarda.it seguiranno in diretta gli eventi di Cagliari e Tortolì, per fare informazione e offrire intrattenimento anche in occasione dell’arrivo del 2023.

A Cagliari è tutto pronto per il concertone di Blanco, che con Mahmood ha vinto il festival di Sanremo 2022: sarà uno degli artisti italiani più acclamati del momento a esibirsi sul palco allestito in via Roma ad accompagnare i ventimila (almeno) spettatori fino al brindisi di mezzanotte.

Protagonista per l'ultimo dell’anno anche Radiolina: on air dalle 18, animerà l'attesa con la musica dei Dj Jfk e Laddo. L'host della serata sarà Ruido, voce dell’emittente e dei SaRazza.

Il sito Unionesarda.it, dal cuore della città, riporterà gli aggiornamenti sulle fasi preparatorie dell’evento, per poi offrire un puntuale resoconto.

I protagonisti dello show di Tortolì saranno invece i Tazenda, che si esibiranno nello spazio dei centralissimo multipiano di via Monsignor Angioni, durante la serata presentata da Giuliano Marongiu, che sarà trasmessa in diretta su Videolina.

