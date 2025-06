Grande partecipazione sul seminario di aggiornamento "Salva casa", organizzato dall'associazione sarda Enti locali (Asel Sardegna), a Cagliari. Il tema del dibattito è stato il “Salva Casa, tra Modifiche al D.P.R. 380/2001 e Coordinamento con la legislazione regionale”.

L’iniziativa, che ha riunito numerosi amministratori locali, funzionari comunali, tecnici e professionisti del settore, si è rivelata un momento di alto profilo tecnico e normativo, confermando l’importanza della formazione continua per affrontare le recenti novità legislative in materia edilizia. Relatori d’eccezione della giornata sono stati gli avvocati Andrea Di Leo e Francesco Lanatà che hanno guidato i presenti attraverso l’analisi delle modifiche introdotte dal decreto, soffermandosi inoltre sul complesso coordinamento con la normativa regionale sarda.

Tra i temi affrontati, le principali novità introdotte in materia di edilizia e sanatorie edilizie; le prime applicazioni operative della nuova normativa; il ruolo chiave degli uffici tecnici comunali e dei funzionari preposti, con focus sull’accertamento di conformità e sulle procedure di SCIA in sanatoria, ex art. 34-ter.

Nel suo intervento conclusivo, dell'Asel, Rodolfo Cancedda, ha espresso viva soddisfazione «per la riuscita dell’incontro, ringraziando i relatori per la qualità degli approfondimenti proposti e i partecipanti per la numerosa presenza e l’interesse dimostrato. Incontri come questo – ha dichiarato – garantiscono agli enti locali sardi strumenti conoscitivi e interpretativi aggiornati, capaci di rispondere con competenza alle continue evoluzioni normative che interessano il governo del territorio». «L’Asel-ha aggiunto il vice presidente Alessandro Scano, ex sindaco di Decimoputzu- rinnova l’impegno a promuovere momenti di formazione e confronto, confermandosi punto di riferimento per l’aggiornamento professionale della pubblica amministrazione in Sardegna».

