Cagliari si prepara a scendere in strada per dare voce a chi troppo spesso non ne ha. Venerdì, 22 novembre, la città sarà attraversata dalla “Marcia del filo rosso”, un cammino simbolico contro la violenza sulle donne, organizzato per ricordare che nessuna deve sentirsi sola di fronte all’abuso. Un’iniziativa che vuole unire cuori, pensieri e azioni in un unico, forte messaggio di solidarietà e cambiamento.

La manifestazione, promossa dall’associazione Luna e in collaborazione con diverse realtà locali e patrocinata dal Comune di Cagliari, sarà dunque un momento di riflessione collettiva e un grido corale contro ogni forma di abuso.

Si parte alle 10 dal corso Vittorio Emanuele II (angolo via Caprera), per poi proseguire lungo le vie principali della città: piazza Yenne, via Manno, piazza Ravot, via Garibaldi per concludersi proprio qui dove si alterneranno letture, testimonianze e flash mob.

Il coinvolgimento di scuole, associazioni e istituzioni sottolinea quanto sia importante il contributo di tutte e tutti nella lotta contro la violenza di genere. Gli organizzatori lanciano un appello: «Ogni passo di questa marcia è un passo verso una società più giusta e consapevole. Insieme possiamo fare la differenza».

Per aderire o ricevere informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email infolunaesole@gmail.com. Una giornata per riflettere, agire e ribadire che il silenzio non è mai la risposta.

