Momenti di grande apprensione dopo le 14 per il personale e gli studenti della scuola elementare di via Dessy Deliperi a Mulinu Becciu, Cagliari: è scoppiato un incendio nelle sterpaglie incolte attorno all'edificio scolastico, tanto da costringere le maestre a portare in un parco distante dalle fiamme tutti gli alunni.

Una decisione presa d’urgenza perché il fumo aveva già raggiunto il cortile e le aule esposte verso il rogo. Inoltre la presenza di vegetazione incolta anche all’interno del giardino della scuola ha creato non poca apprensione. Intanto sono stati chiamati i vigili del fuoco intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme.

Dalla scuola sono stati avvisati i genitori degli alunni che hanno recuperato i loro figli, al sicuro, in un’area sempre della zona. La presenza delle sterpaglie nei terreni attorno all’edificio scolastico ma anche all’interno, nel cortile, è stata segnalata da tempo ma non è mai stato effettuato alcun intervento.

© Riproduzione riservata