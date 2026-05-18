La crescente domanda di servizi sociali sempre più qualificati e adeguati ai cambiamenti della società pone nuove sfide agli enti locali della Sardegna. In particolare, l’evoluzione del tessuto sociale e la presenza di una popolazione sempre più multietnica richiedono competenze specifiche nella gestione dei servizi destinati alle categorie più fragili.

Accanto alla necessità di strumenti operativi efficaci, amministratori e funzionari pubblici devono confrontarsi con un quadro normativo in continua evoluzione, soprattutto in materia di appalti nei servizi sociali e responsabilità amministrative, comprese le recenti novità introdotte sulla responsabilità erariale dei funzionari.

Per affrontare queste tematiche, Asel Sardegna promuove un seminario formativo dedicato agli amministratori e ai funzionari dei Comuni sardi. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio, dalle 8.30 alle 14, nella sala convegni dell'Asel, di piazza Galilei 17 a Cagliari.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire aggiornamenti normativi e strumenti pratici utili alla gestione delle procedure amministrative e dei servizi sociali locali.

A guidare l’incontro sarà Stefano Usai, docente specializzato nelle principali problematiche del settore e negli ultimi aggiornamenti legislativi a livello nazionale e regionale. L'importanza del convegno è sottolineato dal presidente di Asel Sardegna, Rodolfo Cancedda, sottolineando il ruolo della formazione dedicata agli Enti locali, chiamati oggi a operare in un contesto amministrativo sempre più complesso.

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