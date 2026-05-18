America’s Cup a Cagliari, il tenore Francesco Demuro canterà alla cerimonia d’inaugurazioneIl 21 maggio alle 17 in programma un concerto che vedrà protagonista il teatro lirico di Cagliari
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La voce del tenore Francesco Demuro risuonerà sulla terrazza Bastione di Saint Remy di Cagliari in occasione della cerimonia inaugurale della 38esima America's Cup.
Il 21 maggio alle 17 è in programma un concerto che vedrà protagonista il teatro lirico di Cagliari con i suoi complessi artistici stabili. Orchestra e Coro saranno diretti da Cristiano Del Monte. Il coro è preparato dal maestro Giovanni Andreoli.
Nel ruolo di straordinario solista si esibisce il cantante di Porto Torres: Demuro, tra le voci più prestigiose della scena lirica internazionale, presenza sui più importanti palcoscenici del mondo, e che il pubblico cagliaritano ha avuto la fortuna di applaudire lo scorso marzo in Norma di Bellini.
A Demuro è affidato il brano di chiusura, la celebre aria Nessun dorma da Turandot di Giacomo Puccini. Il programma musicale che incornicia la manifestazione si apre con Guglielmo Tell: Sinfonia (Finale) di Gioachino Rossini, si prosegue con Il Canto degli Italiani (Inno nazionale) di Michele Novaro/Goffredo Mameli, Nona Sinfonia in re minore op. 125: Inno alla gioia (Inno Europeo) di Ludwig van Beethoven, Carmen: Preludio di Georges Bizet, Nabucco: Va', pensiero di Giuseppe Verdi, Il Barbiere di Siviglia: Sinfonia di Gioachino Rossini e infine Nessun dorma di Giacomo Puccini.
«Una preziosa sinergia tra la nostra Regione, la città di Cagliari, il Lirico, il teatro d'opera della Sardegna - sottolinea all’Ansa il sovrintendente Andrea Cigni - per suggellare con la musica uno dei momenti più importanti tra le innumerevoli attrazioni culturali turistiche e sportive che questa terra straordinaria offre».
(Unioneonline)