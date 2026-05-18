C'è forte preoccupazione per il ritardo nell'erogazione dei fondi comunali e regionali per le sterilizzazioni di gatti e cani. A riguardo interviene la sezione cagliaritana dell'Oipa, l’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, che lancia l'allarme: «Le campagne di sterilizzazione sarebbero dovute iniziare già tre mesi fa», dice Adele Almerighi, referente per Cagliari e provincia di Oipa, «e invece stiamo ancora aspettando i fondi. Non possiamo fare tutto da soli, né materialmente né economicamente».

Il problema, dice Amerighi, riguarda le colonie feline, i gatti e i cani randagi, ma anche quelli che vivono in casa con i propri padroni. Questi ultimi, infatti, non hanno sempre i soldi per portarli a sterilizzare e quindi si affidano alle associazioni, che da sole non ce la fanno. «Tutto ciò comporta un aumento del randagismo, con conseguenze che tutti possono immaginare».

È per questo che Oipa lancia un appello: «I Comuni di Cagliari e provincia e la Regione, devono fare presto ad erogare i fondi, solo così possono aiutarci a fare le sterilizzazioni e prevenire quello che potrebbe diventare un'emergenza, perché gatti e cani non sterilizzati fanno tanti cuccioli e molti possono finire per strada, con tutti i pericoli che ne derivano».

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