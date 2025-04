I lavori a San Benedetto sono un mistero. All’esterno non ci sono tracce di cantiere, segno che i lavori non sono ancora cominciati. «Il progetto c’è», rassicura l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Sono state apportate alcune modifiche rispetto a quello originario ed è stato illustrato da tempo in commissione e agli stessi operatori. A breve arriverà in Giunta per l’approvazione definitiva, attendiamo che si concluda l’iter e l’avvio dei lavori».

La novità principale rispetto al progetto originario è la piazza attorno al mercato: l’anello dove c’erano pedoni, auto e bancarelle per gli ambulanti, non diventerà più una zona completamente pedonale, con aree verdi tutto attorno. Sarà comunque “scavato” rispetto all’asse stradale di via Cocco Ortu, Bacaredda, Tiziano e Pacinotti (come era previsto in origine), ma diventerà un’area mista, dove continueranno a transitare le auto e i pedoni.

All’interno, invece, la struttura (che prevede sei ingressi tra le vie Bacaredda, Pacinotti, Cocco Ortu e Tiziano) ospiterà su due livelli (piano terra e primo piano) duecento nuovissimi box, più spaziosi, più moderni, più funzionali.

