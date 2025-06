Un petardo gettato durante la notte sull'asfalto in via Lamarmora a Cagliari, a pochi passi dalla sede dell'associazione Chenàbura-Sardos pro Israele. È scattato l'allarme: nessun danno, ma il rumore dello scoppio ha svegliato i residenti della stretta strada del quartiere Castello.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Digos, per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Non ci sono testimoni: si cerca di capire se l'esplosione del petardo sia riconducibile alla presenza nel rione della sede dell'associazione.

Nello scorso settembre il cancello di ingresso e il portoncino in vetro di Chenàbura, che ospita anche il museo ebraico, erano stati imbrattati di vernice rossa. Ed era comparsa una scritta: «A fora is sionistas» (fuori i sionisti). L'associazione Chenàbura-Sardos pro Israele è un luogo di riunione della comunità ebraica locale.

