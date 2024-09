Tragedia in serata a Cagliari: in un incidente tra un’auto e una moto ha perso la vita il 59enne Gianfranco Poddesu. Era alla guida del due ruote, una Honda. La prossima settimana avrebbe compiuto 60 anni.

É accaduto in via Is Mirrionis all’altezza dell’incrocio con via Gippi. Inutili i soccorsi del personale del 118 arrivato con un’ambulanza.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale. Il tratto di strada in direzione San Michele é stato chiuso al traffico.

